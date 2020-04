In Mönchengladbach und Rheydt : Tischlerhandwerk stiftet Bausätze für Vogel-Nistkästen

Mönchengladbach Zwei Handwerksbetriebe aus dem Stadtgebiet stellen die Baukästen mit einer ausführlichen Bastelanleitung für Kinder und Jugendliche her. Spenden gehen an den Kinderschutzbund Mönchengladbach.

Die Bausätze mit Anleitung werden von den lokalen Handwerksbetrieben Schreinerei Zimmermanns in Hardt und Tischlerei Klomp in Altmülfort vorbereitet. Nach Anmeldung können Interessierte die Baukästen dort „kontaktfrei“ gegen eine Spende abholen. Sobald die Vogelhäuschen zu Hause fertiggestellt wurden, können sie beispielsweise im Garten oder am Balkon angebracht werden. Die Spendengelder gehen an den Kinderschutzbund Mönchengladbach.