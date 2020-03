Kniebeugen für die Beine und das Gesäß

Aufrecht hinstellen, die Füße hüftbreit auseinander, die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Die Knie sind über dem Fuß, Knie- und Fußgelenke befinden sich also übereinander. Nun die Arme leicht ausstrecken und in die Knie gehen, bis sich Ober- und Unterschenkel in einem 90-Grad-Winkel zueinander befinden. Wer unsicher ist oder Angst hat umzufallen, kann auch einen Stuhl hinter sich stellen.