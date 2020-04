Künstlerportrait Max Bilitza : Der Multikünstler aus Duisburg

Duisburg Max Bilitza vereint in seiner Person Tanz und Theater, Kunst und Kulturvermittlung nahezu idealtypisch.

Bilitza, der 1980 in Duisburg geboren ist und einen Diplomabschluss der Universität Duisburg-Essen in Sozialwissenschaften hat, verfügt über eine mittlerweile zwanzigjährige Berufspraxis als freischaffender Künstler mit großer Auslandserfahrung. Seine künstlerische Arbeit führte ihn nach Russland, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Litauen, Frankreich und die Niederlande. Für seine grenzüberschreitende Theaterarbeit an der Schnittstelle von darstellender und bildender Kunst erhielt er zahlreiche Projektpreise, Kunstförderungen und Auszeichnungen. Diese wurden ihm zuteil für zahlreiche und beispielhafte Tanzperformances und interdisziplinäre Kunstprojekte mit Schülern an Duisburger Schulen und darüber hinaus.

Es waren die 25. Duisburger Akzente („www.wer-weiß-wohin - Kultur im Wandel“), mit denen Bilitza gewissermaßen das „Licht der Kunst-Welt“ erblickte. „Kulturüberfall“ hieß seine damalige Produktion, die er in Zusammenarbeit mit dem Duisburger Tanztheater Ulla Weltike am 5. Mai 2001 uraufführte. Konzept, Text, Ausstattung und Inszenierung stammten von ihm. Mit vor allem Poetry ging es zunächst solistisch weiter. 2007 gab es bei den 31. Duisburger Akzenten („Normal“) dann eine neue Produktion von ihm zu sehen: „Neuland“. Daran beteiligt waren neben ihm Künstler aus Tschechien (Musik und Performance) und den Niederlanden (Video). Mit dieser und einer weiteren Produktion („Post Rap“) zwei Jahre später gastierte er in Prag und in Brno, dem früheren Brünn.

Ab 2010 erhöhte er seine jährliche „Schlagzahl“ in Sachen Kunst und Kultur und brachte zig Performances und Theateraufführungen auf Bühnen, Kunstausstellungen in Museen und Kirchenräume sowie Tanz- und andere interdisziplinäre Kunstprojekte in Schulen. Dazu fuhr er im Rahmen von Künstleraustauschprogrammen und Duisburger Städtepartnerschaften mehrfach ins russische Perm und litauische Vilnius. Allein 2019 erarbeite Bilitza im Rahmen des NRW-Förderprogramms „Kulturrucksack“ die mobile Hörspiel-Performance „Menschine“ mit Kindern und Jugendlichen in der Tanzwerkstatt Ulla Weltike“, die Tanzperformance „Growing Planet“ mit Schülern am Duisburger Max-Planck-Gymnasium als auch die Ausstellung „Bildschön“ mit Kunst am Körper junger Menschen im Museum Voswinckelshof in Dinslaken und brachte die Tanzperformance „Hymne am Rand der Besinnung“ anlässlich der 39. Duisburger Akzente („Utopien“) in der Kulturkirche Liebfrauen heraus.