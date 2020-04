Auch Dinslaken, Voerde und Wesel betroffen : RE 19: Zugausfälle und Verspätungen wegen Bauarbeiten

Dinslaken/Voerde/Wesel Mit Verspätungen und Zugausfällen müssen Bahnkunden von Samstag, 18. April, bis Donnerstag, 30. April, auf der Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich rechnen.

In den Nächten vom 18. auf den 19. April, vom 19. auf den 20. April, vom 25. auf den 26. sowie vom 26. auf den 27. April fallen aufgrund von Bauarbeiten Fahrten der Linie RE 19 von Abellio aus. Betroffen sind folgende Fahrten: 0.44 Uhr von Duisburg Hauptbahnhof nach Emmerich, 1.44 Uhr und 3.44 Uhr von Duisburg nach Wesel, 1.43 Uhr und 3.43 Uhr von Wesel nach Oberhausen, 4.08 Uhr von Emmerich nach Oberhausen. Es werden Busse eingesetzt, die unter anderem in Dinslaken, Voerde, Friedrichsfeld, Wesel, Feldmark und Mehrhoog halten.

Weiterhin kommt es zwischen Oberhausen-Sterkrade/Dinslaken und Arnhem Centraal sowie zwischen Empel-Rees und Düsseldorf in der Gegenrichtung zu Verspätungen der Fahrten von bis zu 9 Minuten. Folgende Züge entfallen ersatzlos: um 16.46 Uhr ab Düsseldorf in Richtung Emmerich sowie um 6.16 Uhr ab Emmerich in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof.