Schwalmtal : Schwalmtaler Tafel nimmt Arbeit wieder auf

Schwalmtal Im Zeichen der Corona-Pandemie hatte die Schwalmtaler Tafel ihre Lebensmittel-Ausgaben gestoppt. In dieser Woche nimmt sie ihre Arbeit wieder auf, allerdings an die Situation angepasst.

Die Schwalmtaler Tafel wird am Donnerstag, 16. April, die Tafelarbeit wieder aufnehmen, allerdings in einer anderen Form. Es werden Tüten vorgepackt, die dann schnellstens an die Besucher abgegeben werden. Um planen zu können, mit wieviel Abholern zu rechnen ist, bittet die Tafel, sich telefonisch am Mittwoch, 15. April, von 15 bis 18 Uhr, unter der Rufnummer 0157 37809678 anzumelden. Im Gespräch wird dann auch mitgeteilt, zu welcher Zeit die Tüte abgeholt werden kann. Ein Unkostenbeitrag wird nicht erhoben. Ausgegeben wird je nach Wetterlage am seitlichen Eingang oder im überdachten Gartenbereich. Die Abstandsmarkierungen sind zu beachten. Die Tafel bittet, nur als Einzelperson zur Abholung zu erscheinen.