Kostenpflichtiger Inhalt: Begehrtes Baugebiet im Duisburger Süden : Mehr als 200 neue Häuser für Huckingen

Die geplanten neuen Häuser in einem Luftbild. Foto: Design Team Christoph Kohl / Fugmann Janotta

Duisburg Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt für das Bauprojekt Am Alten Angerbach sollen jetzt beginnen. Fünf Baufelder sind 2019 an Investoren vergeben worden. Für weitere 100 Grundstücke gebe es bereits rund 1200 Interessenten.