Vor Lkw-Waage Neuenkamp : A40 in Richtung Venlo nach schwerem Unfall bei Duisburg lange gesperrt

Duisburg Nach einem Unfall mit mehreren Autos ist die A40 bei Duisburg in Richtung Venlo bis zum Nachmittag gesperrt. Der Unfall geschah vor der Lkw-Waage Neuenkamp, zwei Menschen wurden verletzt.

Der Unfall in Höhe der AS Duisburg-Häfen sorgt derzeit für eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn. Da die Betonabsperrungen in dem Bereich verschoben wurden und alle drei Autos abgeschleppt werden müssen, dauern die Bergungs- und Aufräumarbeiten länger. Es kommt zu größeren Störungen und auch zu Staus auf der A3 in beiden Richtungen und auf der A59.