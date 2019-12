Umweltsünder in Duisburg : 160 Autoreifen im Baerler Busch abgeladen

Autoreifen - hier ein Symbolfoto - haben im Wald nichts verloren. Foto: Pixabay/erikmi

BAERL Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 14 und 22:30 Uhr etwa 80 Autoreifen auf einem Parkplatz an der Verbandsstraße und weitere 80 Reifen in einem angrenzenden Waldstück abgeladen. Jogger und Spaziergänger hatten die Reifenstapel gefunden und die Polizei alarmiert.

Die Kripo geht davon aus, dass der oder die Täter mit Lastwagen oder Transportern gekommen sein müssen. Das Zentrale Kriminalkommissariat ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Duisburg kümmern sich um die Entsorgung der Abfälle.

Hinweise an die Polizei, Telefon 0203 2800.

(RP)