Smart City Duisburg : Der Verwaltung in die Karten gucken

Die Startseite des „Open Data“-Portals zeigt die verschiedenen Themenfelder an, die mit den jeweiligen Datensätzen bestückt sind. Foto: Screenshot

Duisburg Was kann das „Open Data“-Portal in Duisburg für den Bürger leisten? Die offen zugänglichen Daten sollen für mehr Transparenz sorgen und die bürgerliche Teilhabe erleichtern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jonas Schlömer

Open Data — was ist das eigentlich, und wie kann dieses Konzept der besseren Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Bürgern dienen? Um diese Fragen ging es am Donnerstag in den Räumen von Startport im Innenhafen, einer „Innovationsplattform für Logistik Startups“ vom Duisburger Logport. Mit von der Partie war auch Stadtdirektor Martin Murrack, am Donnerstag als Dezernent für die Digitalisierung der Stadt. Bevor es richtig losging, lobte Murrack die Duisburger Nachbarstädte für ihre Zusammenarbeit in der Digitalisierung und hielt dazu an, auch weiterhin „über Stadtgrenzen hinauszuschauen.“

Eberhard Fehlau, der Direktor des Instituts für Kommunal- und Verwaltungswissenschaften an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Großenbaum, erklärte dann erstmal, was Open Data eigentlich ist und wieso das Konzept in Zukunft alle Bürger angeht. „Mit Open Data sind wir auf dem Weg zu mehr Transparenz“, begann Fehlau. Eine Plattform, wie die Stadt Duisburg sie mit opendata-duisburg.de schon hat, stellt Datensätze zu verschiedenen Themen, etwa „Bevölkerung“ oder „Geo“, frei zugänglich ins Netz. Die Bürger können sich dort bedienen, „zum Beispiel um sich über den Lärmpegel auf einer Straße schlau zu machen, auf der man vielleicht ein Haus bauen will“, illustriert Eberhard Fehlau.

Francis Bacons berühmtes „Knowledge is power“-Zitat, Wissen ist Macht, nutzte Fehlau als Slogan für die Schlagkraft von Open Data. Dahinter steht das streben nach mehr bürgerlicher Teilhabe, denn, verdeutlicht der Dozent, mit der Freigabe der Datensätze sei es natürlich noch nicht getan. „Die Bürger sollen anhand dieser Daten natürlich auch handeln können, das muss die Verwaltung zulassen.“

Auch das Verhältnis der Bürger zu ihrer Stadtverwaltung könnte so besser werden. „Man kann zum Beispiel nachvollziehen, warum die Müllgebühren sinken oder steigen“, erklärte Fehlau. Betroffene, ergänzte er, könnten so zu Beteiligten werden. Das Thema Open Data ist derweil nichts neues, 2009 segnete der damalige US-Präsident Obama den „Freedom of Information Act“ ab, im Prinzip nicht anderes als ein Open Data-Konzept. „Allerdings lassen sich Verwaltungen nicht gerne in die Karten gucken“, schmunzelte Eberhard Fehlau, und Stadtdirektor Martin Murrack konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Längst haben aber sowohl die EU als auch der Bund die Bedeutung von Open Data bestätigt, mit open.nrw gibt es schon ein Open-Government-Portal für das ganze Bundesland. In Düsseldorf können die Bürger schon 300 Datensätze einsehen, in Duisburg sind es bis jetzt immerhin 71. Natürlich kann und darf ein Open-Data-Konzept nicht alles öffentlich machen, betonte Fehlau. Personenbezogene und sicherheitsrelevante Daten haben genauso wenig in der Öffentlichkeit verloren wie Lizenzen oder Patente. „Außerdem“, ergänze Fehlau, „muss natürlich auch erstmal Geld und Personal da sein, um Datensätze zu digitalisieren.“ Genauso müsse es eine offenen Kultur für das Konzept geben, beide Seiten müssten sich an die neuen Konzepte gewöhnen.