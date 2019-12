Politik in Duisburg : Sondersitzung: Überstunden im Rathaus

Der Saal 100 ist Schauplatz der Ratssitzungen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Am Montag, 16. Dezember, 15 Uhr, treffen sich die Mitglieder des Rates zu einer Sondersitzung. Es geht dabei vor allem um bekannte Themen: das 6-Seen-Wedau-Projekt, das Immobilien Management und Hilfen für den MSV.

Eigentlich hätte die Ratssitzung am 25. November die letzte in diesem Jahr sein sollen. Doch es kommt anders: Am Montag, 16. Dezember, werden die Ratsmitglieder Überstunden machen und um 15 Uhr noch einmal in Saal 100 des Rathauses am Burgplatz pilgern müssen, denn dann steht eine Sondersitzung des Gremiums an. Dabei geht es zum Teil um Themen, die den Rat bereits in seiner jüngsten Sitzung behandelt hatte.

6-Seen-Wedau Wie berichtet hatte der Rat am 25. November in nichtöffentlicher Sitzung eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 55 Millionen Euro für die Gebag Flächenentwicklungsgesellschaft (FE), Tochter des städtischen Wohnungsbauunternehmens, bewilligt. Beim Kaufvertrag mit der Bahn als Grundstückseigentümerin scheint dann aber etwas schief gelaufen zu sein, denn die Bahn soll dem Vernehmen nach von der Gebag selbst als Käuferin ausgegangen sein. Das aber will die Gebag, die sich bekanntlich auf ihr Kerngeschäft Wohnungsbau fokussieren will, eigentlich gar nicht machen. Für die Entwicklung großer Areale wie dem Güterbahnhofsgelände oder eben dem 6-Seen-Wedau-Projekt wurde ja extra die Flächenentwicklungsgesellschaft gegründet. Um dies nun wieder gerade zu rücken, ist ein erneuter Ratsbeschluss notwendig. Da es mit den vorbereitenden Maßnahmen bereits losgehen soll, ist eben auch Eile geboten. Die Gesamtkosten für Kauf und Erschließung des ersten Bauabschnitts sollen 99,2 Millionen Euro betragen. Die Laufzeit der Bürgschaft zur Absicherung des ersten Bauabschnitts geht bis Ende des Jahres 2025. Danach soll sich das Projekt von selbst tragen. Wie berichtet soll auf der ehemaligen Bahnfläche ein neuer Stadtteil mit 3000 Wohneinheiten entstehen. Bis zu 10.000 Menschen könnten dort in einigen Jahren leben.

INFO Auch der MSV ist wieder Thema im Rathaus Erst im Mai dieses Jahres hatte der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, der MSV-Stadiongesellschaft mit einer Million Euro zu helfen. Das hat bei der Lizenzerteilung für die Dritte Liga sicher geholfen. Inzwischen steht der MSV dort an der Tabellenspitze – trotzdem soll es auch am 16. Dezember um weitere Hilfen der Stadt gehen.