Bauprojekt in Duisburg : Baustellentor 2 soll den Verkehr rund um 6-Seen-Wedau entlasten

Duisburg 6-Seen-Wedau ist eins der größten Stadtentwicklungsprojekte in NRW. Das Baustellentor 2 ist praktisch fertig. Es soll den Verkehr entlasten.

Trotz der aktuellen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Duisburg gehen die bauvorbereitenden Arbeiten an dem Projekt 6-Seen-Wedau weiter. Das Baustellentor 2 südlich des Dirschauer Weges kann bereits im April in Betrieb genommen werden und wird zur Entlastung der Verkehrssituation an der Masurenallee und dem dortigen Baustellentor 1 beitragen. Das teilte die Stadt Duisburg am Mittwoch mit.