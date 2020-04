Coronavirus in Duisburg : Stadt richtet zentrales Testzentrum am Stadion ein

Duisburg Die Duisburger Stadtverwaltung hat entschieden, ihre Kräfte im Kampf gegen das Coronavirus an der MSV-Arena zu bündeln. Die bisherigen Testzentren im Norden, Süden und Westen der Stadt werden geschlossen.

Um die Abläufe in den medizinischen Sichtungsstellen und dem Corona-Testzentrum zu verbessern, hat sich die Stadt dazu entschlossen, ab Donnerstag, 9. April, nur noch ein zentrales Sichtungs- und Probezentrum zu betreiben. Es wird der Verwaltung zufolge aktuell an der Schauinsland-Reisen-Arena in Wedau eingerichtet. Aufgrund der zentralen Lage und einer guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sei der neue Standort für alle Duisburger gut zu erreichen.