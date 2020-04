Kostenpflichtiger Inhalt: Kritik von Duisburger Labor : Tausende Corona-Tests hängen im Ausland fest

Ein Test-Kit von Genekam. Foto: Genekam Biotechnology AG/Genekam

Exklusiv Duisburg Das Biotech-Labor Genekam kritisiert Frachtdienste, weil Medizinprodukte offenbar tagelang in London oder Leipzig liegenbleiben. Nur in die USA könne man schnell liefern. Ein Großkunde holt die Corona-Tests direkt in Duisburg ab. Ziel: New York City.