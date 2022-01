Verkehr in Düsseldorf : Der Poller kommt

An dieser Stelle am Alten Markt in Gerresheim soll der Poller wieder in die Erde versenkt werden. Die Vorrichtung vom letzten Mal ist noch vorhanden. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 7 stimmt mehrheitlich für die erneute Absperrung von Gerricusplatz und Alter Markt in Gerresheim. Nur die CDU spricht sich dagegen aus.

Seit 22 Jahren sei er nun schon in der Bezirksvertretung 7, so der stellvertretende Bezirksbürgermeister Ingolf Rayermann in der jüngsten Sitzung, „und seitdem verfolgt mich diese Posse mit dem Poller“. Um es vorwegzunehmen: Der Poller kommt, wieder einmal, um den Durchgangsverkehr von Gerricusplatz und Alter Markt – genau dort wird er gesetzt – fernzuhalten. So haben es Grüne, SPD und FDP beantragt. Kein Problem hat die CDU um Rayermann mit dem ebenfalls beantragten Workshop, in dem zusammen mit den Anwohnern endlich an einer langfristigen Lösung gearbeitet werden soll.