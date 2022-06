Neues zum Bahnhof Gerresheim : Politik hält an Fußgängertunnel in Gerresheim fest

Düsseldorf Die Ampel-Parteien in der Bezirksvertretung 7 beantragen einen „schnellstmöglichen“ Vortrag der Verwaltung zu den Hintergründen der gestiegenen Kosten. Und sie machen auch einen konstruktiven Vorschlag.

Die Ankündigung von Oberbürgermeister Stephan Keller, dass der Neubau einer Fußgängerunterführung am Gerresheimer Bahnhof sich weiter verteuert und damit womöglich komplett vom Tisch ist, hat im Stadtteil für große Empörung gesorgt. Und auch die Politik will das nicht einfach so hinnehmen. In der Sitzung der Bezirksvertretung 7 am Dienstag, 21. Juni, ab 17 Uhr im Rathaus Gerresheim, Neusser Tor 12, wird in einem überfraktionellen Antrag betont, dass an einer barrierefreien Verbindung zwischen Heyestraße und Glashüttenstraße auf Basis der Tunnellösung festgehalten werde.