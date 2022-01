Nachruf : Ein Meister der Skulpturen aus Stein

Bernd Bodechtel mit den Humboldt-Köpfen Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Gerresheimer Künstler Bernd Bodechtel ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Bildhauer genoss über die Grenzen von Düsseldorf hinaus ein hohes Ansehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Der Bildhauer Bernd Bodechtel ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Seit Ende der 1950er Jahre lebte und wirkte der bei Dresden geborene Künstler in Düsseldorf. Als gelernter Steinbildhauer war er vor allem Autodidakt. Nach der Meisterschule 1970/71 studierte Bernd Bodechtel bei Professorin Beate Schiff an der Kunstakademie. Bekannt wurde er unter seinem Künstlernamen BeBo. Er arbeitete bevorzugt in Stein, war dankbar für seine Gabe, aus dem Naturmaterial Kunstwerke zu erschaffen. Über mehrere Jahrzehnte führte er ein Atelier und ein Studio in Gerresheim.

Aufmerksamkeit wurde ihm auch außerhalb von Düsseldorf zuteil. Bernd Bodechtel beteiligte sich auf Einladung an verschiedenen Symposien im In- und Ausland, darunter „Lapidea“ im Lehmbruck-Museum Duisburg, „Tengemenge“ in Afrika. Auch beim deutsch-polnischen Kulturaustausch war er aktiv. Ausstellungen führten ihn nach Berlin, Bonn, Göttingen und Amsterdam. Regelmäßig zeigte BeBo seine Werke bei den Jahresausstellungen des Kulturkreises Gerresheim.