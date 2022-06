CDU, FDP und Freie Wähler in Kempen sind sich einig : Politik fordert Poller-Abbau zum Start der Sommerferien

Kempen Die Poller zwischen Ludwig-Jahn-Straße und Kempen sollen schnell weg, fordern CDU, FDP und Freie Wähler. Die Stadt wollte die Sperre testweise bis Jahresende stehen lassen.

Wenn in NRW am 27. Juni die Sommerferien beginnen, sollen die rot-weißen Poller zwischen Ludwig-Jahn-Straße und Dämkesweg abgebaut sein. Das fordern die Fraktionen von CDU, FDP und Freien Wählern, die für die nächste Ratssitzung am Dienstag, 21. Juni, dazu einen Dringlichkeitsantrag gestellt haben. Zahlreiche Anlieger hätten sich über die sogenannte Modalsperre beschwert, sagte CDU-Fraktionschef Jochen Herbst am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion, „und wenn alle da rumkurven und drehen, bringt das ja auch nichts für die CO 2 -Bilanz.“