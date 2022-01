Entscheidung der Kommunalaufsicht : Stadtrat muss Entscheidung zur AfD wiederholen

Düsseldorf Der Stadtrat hätte der AfD nicht eine beratende Mitgliedschaft in fünf Fachausschüssen verweigern dürfen, entschied die Kommunalaufsicht. Nun kommt der Punkt wieder auf die Tagesordnung. Eine breite Mehrheit des Rates warf der AfD damals politische Tricks vor.

Der Stadtrat hätte der AfD nicht eine beratende Mitgliedschaft in fünf Fachausschüssen verweigern dürfen. Die bei der Bezirksregierung ansässige Kommunalaufsicht hat den entsprechenden Beschluss vom vergangenen Februar nach einer Beschwerde der Fraktion beanstandet. Der AfD stehen der Aufsicht zufolge die Sitze zu, da sie in den Ausschüssen nicht mit einem ordentlichen Mitglied vertreten ist. Dies besage der Minderheitenschutz in der Gemeindeordnung. Die Kommunalaufsicht hat Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) angewiesen, die Entscheidung zu wiederholen. Dies wird in der Ratssitzung am 3. Februar geschehen.