Verwaltung will das Konzept nun im zweiten Quartal 2022 vorlegen : Pflegewerk für Schlosspark verzögert sich erneut

Verwaltung will das Konzept nun im zweiten Quartal 2022 vorlegen

Düsseldorf Wegen Pfingststurm Ela und mehrerer trockener Sommer hat der Schlosspark viel alten Baumbestand verloren und verliert ihn weiterhin.

Angekündigt war es schon für 2019/2020, nun wird mindestens das zweite Quartal dieses Jahres daraus, bis die Verwaltung den politischen Gremien das Parkpflegewerk für den Schlosspark Benrath vorlegt. Auf Anfrage bei der Stadt zum Stand der Bearbeitung heißt es „es befindet sich aktuell in der finalen Abstimmung, bei der zahlreiche Beteiligte, wie Stiftung Schloss und Park Benrath, Untere Denkmalbehörde der Stadt, LVR-Amt für Denkmalpflege, zu berücksichtigen sind.“ Als Grund für die neuerliche Verzögerung gibt die Verwaltung an dass die Pandemie die Abstimmungsprozesse zwischen den Beteiligten teils erschwert habe. Zudem habe sich das Projekt aufgrund personeller Kapazitätsengpässe des beauftragten Planungsbüros verzögert.

Das Ausarbeiten eines Parkpflegwerkes war spätestens mit dem Pfingssturm Ela 2014 nötig geworden, als viele Bäume im Schlosspark wie Streichhölzer umknickten. Im unmittelbaren Gartenbereich mussten 40 Bäume gefällt werden, im Parkwald waren es 226 alte Bäume. Und dann folgten mehrere viel zu trockene Jahre, in denen der Schlosspark etliche weitere Bäume verlor.

Die Ergebnisse der Online-Umfrage von Schlosspark-Nutzern von vor einem Jahr wurden laut Stadt in die Nutzungsanalyse und -konzeption des Parkpflegewerkes integriert und werden ebenfalls hinsichtlich der Kernaussagen in der Beschlussvorlage dargestellt. Eine Publikation des Parkpflegewerkes für den Schlosspark Benrath in Form einer informativen Broschüre soll zudem gegen Ende des Jahres durch das Gartenamt herausgegeben werden. Eine solche Broschüre liegt bereits für das Parkpflegewerk Hofgarten vor.