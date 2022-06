Parkplätze am Flughafen : Post baut neues Zentrum am Flughafen

Düsseldorf Der Flughafen hat einen ehemaligen Parkplatz aufgegeben. Über den Zustellstützpunkt soll die Post des gesamten Düsseldorfer Nordens abgewickelt werden.

Im April hat bereits die Bezirksvertretung 6 einstimmig einer Bauvoranfrage der Deutsche Post DHL für den Bau eines neuen Kombi-Zustellstützpunktes zugestimmt. Jetzt teilt der Düsseldorfer Flughafen mit, dass er das dafür benötigte Areal an die DHL veräußert hat. Dabei handelt es sich um eine rund 21.000 Quadratmeter große Fläche am Kieshecker Weg, die bisher als Parkplatz (P26) genutzt wurde. Dieser wurde nur saisonal mit Shuttle-Service betrieben und in den vergangenen Jahren gar nicht mehr zum Parken genutzt. Zurzeit hat dort Amazon Fahrzeuganhänger stehen. „Den Passagieren stehen an anderen Stellen ausreichend Stellplätze zur Verfügung“, teilt der Flughafen mit.