Nachbar rief die Polizei : Einbrecherduo nach Zeugenhinweisen festgenommen

Weil ein Nachbar in Wersten aufmerksam war, konnte die Polizei ein Einbrecher-Pärchen schnappen. Die Besitzer des Hauses am Dechenweg bekamen ihre Wertgegenstände zurück.

(rö) Das vorbildliche Verhalten eines wachsamen Nachbarn führte am vergangenen Freitag zur Festnahme einer 20-jährigen Frau und eines 22-jährigen Mannes in Wersten, teilte die Polizei am Montagnachmittag per Pressemitteilung mit. Der Anwohner hatte die beiden dabei beobachtet, wie diese über eine Mauer in den Garten eines benachbarten Einfamilienhauses geklettert waren. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte sie nach diesen guten Hinweisen festnehmen. Seit dem Wochenende befinden sie sich in Untersuchungshaft.