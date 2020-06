Kostenpflichtiger Inhalt: Versuchtes Tötungsdelikt in Neuss : Schwangere rettet sich mit Messer in der Brust zu Nachbarn

Die Tür zur Wohnung, in der sich die Tat ereignete, wurde von der Polizei versiegelt. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Eine 31-Jährige kann sich schwer verletzt und mit einem Messer in der Brust zu Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus am Büchel in Neuss retten. Der mutmaßliche Täter ist zunächst flüchtig, wird aber rasch identifiziert und festgenommen.