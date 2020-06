Knatsch um Baugebiet Opladener Straße/Angerweg : Nachbarn wollen Gärten nicht bebauen

Direkt an der Opladener Straße (unterer Bildrand) entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 18 Sozialwohnungen. Im Hintergrund der Angerweg. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Hauseigentümer an Opladener Straße und Brunnenstraße sowie am Angerweg wenden sich gegen einen Bebauungsplan für bis zu 50 Eigenheime, der teils ihre eigenen Grundstücke einbezieht.

Bagger haben auf der großen Baustelle südlich der Opladener Straße den Boden bereitet. Ein Mehrfamilienhaus mit 18 Sozialwohnungen wird die Langenfelder Firma Ziska dort errichten. Weil die städtischen Planer obendrein den Bau von bis zu 50 Eigenheimen auf diesem Gelände und auf Gartenflächen der benachbarten Einfamilienhäuser ermöglichen möchten, gehen deren Bewohner gemeinsam auf die Barrikaden. „Niemand von uns will das“, sagt Thomas Regnery (58), als er am Angerweg gemeinsam mit einem Dutzend Nachbarn beim Bürgermonitor unserer Zeitung seinem Ärger Luft macht.

Sie wollten ihre großen Gärten hinterm eigenen Haus weiter nutzen wie bisher, sagt Robert Hrenek (53), weder selbst dort bauen, noch Grundstücksteile verkaufen. „Auf meinem Grundstück an der Opladener Straße ist es zur Fahrbahn hin laut, hinten im Garten aber ruhig. Und das muss so bleiben! Dafür zahlen wir schließlich über 30 Jahre unser Haus ab.“ Andreas Schumacher (63) äußert sich in der verärgerten Runde neben der Baustelle ähnlich. „Bei uns ist durch dieses Vorhaben richtiger Leidensdruck entstanden.“