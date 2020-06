Fläche an der Ickerswarder Straße/Münchener Straße : Gähnende Leere auf P&R-Platz in Wersten

Parkplatzbelegung am 6. Mai, Foto: Röhrig

Anfang Mai wurde die Fläche an der Ickerswarder Straße zum Parken freigegeben. Doch noch immer ist sie so leer wie am Anfang. Nachmittags wird sie deshalb oft von spielenden Kindern genutzt. Die Stadt plant einen weiteren P&R-Platz an der Further Straße in Hassels.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Foto von dem neuen Park&Ride-Parkplatz an der Ecke Ickerswarder/ Münchener Straße, das zeigt, dass auf dem Platz richtig viel los sein kann: Kinder und Jugendliche nutzen die glatte Asphaltfläche zum Skaten oder zum Kicken. Sorge, dass dabei ein geparktes Fahrzeug beschädigt wird, muss im Moment niemand haben. Denn als Parkplatz wird sie so gut wie nicht genutzt.

Seit Eröffnung der Parkfläche Anfang Mai besuchte unsere Redaktion den Parkplatz einmal die Woche an einem Vormittag und schoss ein Belegfoto. Die zwei, drei Fahrzeuge, die sich auf dem kostenfrei zu nutzenden Platz befanden werden zudem wohl eher Anwohner als ÖPNV-Nutzer sein, da sie nämlich Richtung Siedlung parkten und nicht nahe der Münchener Straße. Dort kann man inzwischen in die Buslinien SB 57 und die Metrobuslinie M3 einsteigen.

am 3. Juni, Foto: Röhrig

Das Argument, dass wegen der Corona-Pandemie viele Arbeitnehmer im Homeoffice waren, zieht nur bedingt. Inzwischen ist die Stadt so voll wie zuvor und stärker belegt ist der P&R-Platz trotzdem nicht. Ob er sich in den kommenden Wochen besser füllt? Die Frage, ob die Stadt eine Informationskampagne zur besseren Belegung der Fläche startet, blieb gestern unbeantwortet. Auf der Fläche ist Platz für rund 130 Fahrzeuge, die Benutzung ist derzeit kostenfrei. Zudem gibt es keine Schrankenanlage. Der Park-and-Ride-Parkplatz gehört zum Konzept der Stadt Düsseldorf, das Dieselfahrverbot zu verhindern. In diesem Zusammenhang stehen auch die Einrichtung von mehreren Umweltspuren und der Bau eines P&R-Parkhauses am Südpark.

am 12. Mai, Foto: Röhrig

Der P&R-Parkplatz soll nicht zu einer Dauereinrichtung werden. Die am Rheindorfer Weg beheimatete Gemeinschaftsgrundschule Henri-Dunant, die sich mit der katholischen Marienschule ein Gebäude teilt, soll dort ihren Neubau bekommen. Eine Kostenschätzung gibt es noch nicht. Der Umzug ist frühestens 2024/2025 geplant. Die Marienschule soll am Standort bleiben und mit dem Umzug der GGS ebenfalls dauerhaft vierzügig werden. Nach dem GGS-Auszug soll das Schulgebäude am Rheindorfer Weg hergerichtet werden.

Zuvor hatte die Verwaltung 2016 geplant, auf dem Gelände eine Flüchtlingsunterkunft zu bauen. Damals waren viele Asylsuchende nach Deutschland gekommen. Dafür war schon die Ackerfläche gerodet worden. Weil dann aber die Zahl der Flüchtlinge abnahm, verzichtete die Stadt auf die Durchführung des Projektes. Unterm Strich hat das bereits 1,6 Millionen Euro gekostet.