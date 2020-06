Stadt vergibt Grundstück an Baugemeinschaften : Stadt vergibt Baugrund an Gemeinschaften

Wersten Weil das Wohnen in Düsseldorfer immer teurer wird, will die Stadt Düsseldorf auch damit gegensteuern, dass sie städtische Grundstücke gezielt an Baugemeinschaften oder Wohnprojekte vergibt. Jetzt vergibt sie Baugrund in Wersten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Landeshauptstadt Düsseldorf will Baugemeinschaften und Wohnprojekte unterstützen, um eine große Vielfalt an Menschen in der Landeshauptstadt Wohnraum anbieten zu können. Aktuell bietet sie ein knapp 1400 Quadratmeter großes Grundstück an der Straße „Am Gansbruch“ in Wersten an. Das Angebot richtet sich speziell an Baugemeinschaften.

Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Privatpersonen, die ein Grundstück erwerben, Architekten, Projektsteuerer sowie ausführende Firmen beauftragen und ein Bauprojekt für den eigenen Bedarf realisieren und langfristig nutzen. Solche Projekte müssen mindestens drei Wohneinheiten und einen Gemeinschaftsraum haben.

Die zentrale Idee dieser privaten Wohnprojekte ist der Wunsch nach einer lebendigen Gemeinschaft und einer verlässlichen Nachbarschaft, heißt es in der Pressemitteilung. Die Projekte können generationsübergreifend angelegt sein, aber auch als Modell für Familien mit Kindern, alleinerziehenden Elternteilen, Singles oder in einer Partnerschaft lebenden Menschen. Weitere Kernthemen sind die Schaffung von individuellem Wohnraum und eine aktive Beteiligung im Entwicklungsprozess.