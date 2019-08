Düsseldorf-Urdenbach : Sparkassen-Aus: Urdenbacher übergeben Unterschriften

Auch die Sparkassen-Filiale in Urdenbach an der Kammerrathsfeldstraße soll zum 30. September geschlossen werden. Foto: Anne Orthen (ort)

(rö) Heute stellt die Düsseldorfer Stadtsparkasse den Medien den neuen Filialbus vor, der ab dem 1. Oktober an acht Standorten die Geschäftsstelle ersetzen soll. Er wurde nach Angaben des Geldinstitutes individuell gefertigt und bietet nach Sparkassenangaben „eine adäquate Alternative zur Erledigung von Bankgeschäften“.

Insgesamt will die Sparkasse 13 Filialen schließen oder hat sie teilweise schon geschlossen. Das sind die Standorte: Friedrichstraße, Duisburger Straße, Münsterstraße, Reisholzer Straße, Bolker Straße werden ersatzlos gestrichen; an den Standorten Matthiaskirchweg, Nikolaus-Knopp-Platz, Karlstraße, Heyestraße, Hasselsstraße, Fleher Straße, Hammer Dorfstraße und der Kammerrathsfeldstraße will die Sparkasse einen Bus einsetzen, in dem es sowohl Beratung als auch Dienstleistungen, wie Geldabheben und Überweisungen abgeben, möglich sind.