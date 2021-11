Fußball : Spiel des SC Unterbach fällt aus – TSV Urdenbach ist in Quarantäne

SC Unterbach – TSV Urdenbach. Die Begegnung der Fußball-Bezirksliga wurde bereits am Mittwoch von Staffelleiterin Stefanie Weide (Solingen) abgesagt. TSV-Trainer Mike Kütbach und Unterbachs Sportlicher Leiter Jörg Spanihel nahmen kurz danach telefonisch Kontakt auf.

„Urdenbach konnte in dieser Woche nicht trainieren und sich damit nicht auf das vielleicht kurzfristig doch noch mögliche Spiel vorbereiten. Da verhalten wir uns als Gegner selbstverständlich solidarisch. Irgendwie sitzen wir ja in diesen nicht ganz einfachen Zeiten alle in einem Boot“, merkte Jörg Spanihel am Mittwochabend an. Zwischenzeitlich ist auch der Nachholtermin festgelegt. Jetzt wird die Partie am Mittwoch, 24. November, um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz am Niermannsweg angepfiffen.