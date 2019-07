Pendler aufgepasst : RE 5 in Richtung Koblenz hält ab Samstag, 13. Juli, vorerst nicht in Benrath

RE 5 in Richtung Koblenz hält ab Samstag, 13. Juli, vorerst nicht in Benrath

Langenfeld/Düsseldorf Die Änderung gilt laut Bahn bis Montag, 26. August.

(gut) Der RE 5 in Richtung Koblenz hält ab Samstag, 13. Juli, für insgesamt sechs Wochen nicht in Düsseldorf-Benrath. Dies teilte die Bahn jetzt kurzfristig mit. Grund seien Bauarbeiten für den Rhein-Ruhr-Express (RRX). Reisenden empfielt die Bahn, zwischen Düsseldorf Hbf und Benrath alternativ die Linien RE 1 und/oder S 6 zu nutzen. Nächster Halt des RE 5 nach Düsseldorf Hbf in Richtung Koblenz ist bis zum 26. August Leverkusen-Mitte. Darüber hinaus kommt es laut Bahn aufgrund der Baumaßnahmen zum Teil zu geänderten Fahrzeiten. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die genauen Abfahrtszeiten in digitalen Informationssystemen, über die Aushänge an Bahnsteigen oder über die Aushänge in den Zügen zu informieren. Mehr unterwww.zuginfo.nrw/