Düsseldorf-Urdenbach : Jecke Party im Haus Ausleger

(bgw) Aus den Lautsprechern des Restaurants „Haus Ausleger“ tönte es am Samstagnachmittag „Hütt is ons alles ejal, mir fiere Karneval.“ Einige Spaziergänger schauten verwundert in den Garten.

Von Beate Gostincar-Walther

Sie sahen eine ausgelassene Karnevalsgesellschaft, die zu kölschen Liedern schunkelte. Torsten Winter hatte zu „Jeck am Ring im Sonnesching“ eingeladen. „Brigitte Schneider, Vorsitzende des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU), amüsierte sich köstlich über die ratlosen Gesichter der Vorübergehenden.

Steffi Stiebert, eine „Urdenbacher Kölnerin“, fand das närrische Treiben im Juni gar nicht zum Wundern; sie hatte Altweiberfastnacht die Idee dazu und freute sich, dass es geklappt hatte. „In Köln gibt es im Sommer schon lange Karnevalspartys, und die Urdenbacher sind doch aufgeschlossen“, sagte sie lachend. Sie habe das närrische Treiben im Sommer vermisst, seit sie in Urdenbach wohne. Im Laufe des Nachmittags trudelten zahlreiche passionierte Karnevalisten ein, wie die Benrather Schlossnarren und die Stolze Urdenbacher, aber auch Mitglieder des ABVU und der Erntedankgruppen und anderes närrisches Volk. Sie alle genossen den sommerlichen Abstecher in die fünfte Jahreszeit. „Toll“ fanden drei Urdenbacher Jungs die Party. Aber als Ausnahme, den „richtigen“ Karneval wollen sie lassen, wo er ist.

Die Kostüme zeigten sich sommerlich leicht: Blumenmädchen mit Früchte-Turbanen und es dominierten Flip-Flops. Den Preis für das beste Gruppenkostüm bekamen die Schornsteinfeger von der Erntedankgruppe „Urdenbach Schlossparksiedlung“. Den Einzelwettbewerb gewann ein Pärchen in besonders kreativem Rot-Weiß-Fortuna-Look.