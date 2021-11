Wirtschaft in Meerbusch : Sparkasse – klares Bekenntnis zur Region

Hier weiß jeder Kunde sofort, wo er ist: Die rote Leuchtschrift in der wieder eröffneten Geschäftsstelle an der Hauptstraße soll die Verbundenheit der Sparkasse mit der Region signalisieren. Foto: male

Lank Nach sechswöchiger Umbauphase ist die Sparkassenfiliale an der Hauptstraße in Lank am Dienstag wieder eröffnet worden. Ehrengäste, Kunden und Mitarbeiter fühlen sich in den modernen, hellen Räumlichkeiten sehr wohl.

Als klares Bekenntnis zum Standort Lank sahen alle geladenen Gäste den Umbau und die Neueröffnung der Sparkassenfiliale im Herzen von Lank an der Hauptstraße 46 an. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke war sich sogar sicher, dass Lank in Sachen Geldgeschäften für die nächsten zehn Jahre sehr gut vorbereitet und aufgestellt sei, zumal die Sparkasse eng mit der Region verbunden sei und immer wieder Vereine aus der Gemeinde mit Spenden unterstütze.

Marcus Longerich, Petra Schoppe und Hans-Jürgen Petrauschke. Foto: male

Bei der Neueröffnung am Dienstag fielen ihm besonders die Geldautomaten im Foyer auf, die nicht länger versteckt seien, sondern für die Bürger bequem ebenerdig zu erreichen seien. Die erste stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch, Petra Schoppe (CDU), ergänzte die Ausführung vom Landrat mit den Worten: „Hier kann man sich richtig wohlfühlen.“

Die Sparkassenmitarbeiter begrüßen die Kunden in der Geschäftsstelle. Foto: male

Info Wiedereröffnung nach sechs Wochen Umbau Sparkasse in Lank Foto: male Wo Sparkasse Lank, Hauptstraße 46 Öffnungszeiten 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr Bankautomaten In der Zeit zwischen 23 Uhr und sechs Uhr in der Frühe ist der Zugang zu den Geldautomaten aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Für diese Wohlfühlatmosphäre haben die Sparkassenverantwortlichen sowie Architekt Jochen Klougt in den vergangenen Wochen sehr viel getan: Am 17. September wurde die Filiale im Ortskern geschlossen, Geldgeschäfte konnten nur mehr an in einem Container erledigt werden, oder die Lanker mussten auf andere Filialen der Sparkasse Neuss ausweichen. In den zurückliegenden sechs Wochen ist viel passiert und Geschäftsstellenleiter Pascal Powilleit ist sichtlich stolz auf das Ergebnis.

Beim Rundgang erläuterten er und Architekt Klougt den Sicherheitsgedanken, der hinter den Geldautomaten im Foyer und den mobilen Wänden steckt. „Nach Geschäftsstellenschließung am Nachmittag gegen 16 Uhr stehen den Kunden noch bis 23 Uhr die Automaten zu Verfügung. Morgens wird dieser Selbstbedienungsraum um sechs Uhr wieder geöffnet, und um 8.30 Uhr öffnete die Geschäftsstelle mit ihren acht Mitarbeitern wieder,“ sagt Powilleit. „Der Self-Service-Bereich wird in der Nacht geschlossen, um Automatensprengern aus Holland Einhalt zu gebieten“, erklärt Klougt. Die Sicherheit für Kunden, Anwohner und Mitarbeiter stehe an oberster Stelle, bestätigte auch Marcus Longerich, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuss. Deshalb bleibt die Geschäftsstelle auch bargeldlos. Ein- und Auszahlungen können nur noch am Automaten erledigt werden. Bei der Renovierung habe man die Räume auch energetisch auf den neusten Stand gebracht und auf Nachhaltigkeit der Materialien geachtet, ergänzte Klougt. Die ersten Kunden, die mit Blümchen und kleinen Geschenken begrüßt wurden, waren am Dienstagmorgen freudig überrascht über die hellen Räume, das weiß-rote Farbkonzept und die Barrierefreiheit. „Eigens für unsere nicht mehr ganz so mobilen Kunden haben wir einen ebenerdigen Tresorraum mit Schließfächern geschaffen“, sagt Powilleit. Noch bestehe ein Warteliste für die Kunden, die gerne aus dem Souterrain-Tresorraum nach oben ziehen möchten.

Filialleiter Pascal Powilleit im ebenerdigen Tresorraum. Foto: male