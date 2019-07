Monheim : Hitze: Fahrspur auf A 59 ist gesperrt

Langenfeld Die Asphaltdecke auf dem Stück zwischen Richrath und Garath hat sich hochgeschoben.

(og) Wegen der großen Hitze hat sich am Donnerstagabend auf der A59 die Asphaltdecke aufgewölbt. In Fahrtrichtung Düsseldorf ist deshalb zurzeit die linke Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Richrath und Düsseldorf-Garath gesperrt. Die Reparaturarbeiten sollen am Samstag beginnen, teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Es soll zunächst das schadhafte Stück von der Fahrbahn entfernt werden. Der Einbau des neuen Materials beginnt dann voraussichtlich am Montag. Im Anschluss müsse der neue Asphalt abkühlen, dies könne – je nach Temperatur – bis Montagabend dauern, kündigt Timo Stoppacher vom Landesbetrieb an. Die Besonderheit an dem Teilstück der A 59 ist, dass unter dem Asphalt eine Betonschicht verbaut ist. Beton ist hitzeempfindlicher als Asphalt, der bei etwa 100 Grad aufgetragen wird. „Jetzt hat sich der Beton nach oben geschoben und eine Falte in die Asphaltdecke gedrückt“, so Stoppacher. Das könne bei hoher Geschwindigkeit für Auto- und insbesondere für Motorradfahrer gefährlich werden. Bereits während der Hitzewelle Ende Juni musste der Landesbetrieb die A 59 in Richtung Leverkusen zwischen den Anschlussstellen Richrath und Monheim komplett sperren. Ursache war ebenfalls eine defekte Betonplatte. Diese war in diesem Fall gerissen. RP-Foto: Matzerath