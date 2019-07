Stadtteilcheck Düsseldorf-Urdenbach : Hier kennt jeder jeden

Christel Braun liebt den Stadtteil, in dem sie aufgewachsen ist und mit ihrem 2013 verstorbenen Mann Herbert die große Liebe fand. Foto: Endermann, Andreas (end)

Urdenbach ist zwar in den vergangenen Jahren gewachsen, aber irgendwie auch ein Dorf geblieben. Neubürger wünschen sich eine bessere ÖPNV-Anbindung an die Stadt.

Dass sie in Hilden geboren ist, verdankt Christel Braun ihrem besorgten Vater. „Anfang 1945 war es das nächste funktionierende Krankenhaus“, erklärt sie den sehr frühen Ausflug. Fortan war das Molkerei- und spätere Lebensmittelgeschäft auf der Kammerathsfeldstraße Ecke Peter-Adolphs-Straße für lange Zeit der Mittelpunkt ihres Lebens – unten das Geschäft und oben die Wohnung. „Im Winter sind wir in den Kämpen bis Baumberg Schlittschuh gelaufen“, erinnert sie sich an richtige Winter. Dass sie 1970 an der Stätte ihrer Taufe und Kommunion nicht heiraten durfte, habe Tränen gekostet. „Der Pfarrer sagte einfach: ‚Samstags wird nicht geheiratet, da wird die Kirche geputzt“, erinnert sich die Ur-Urdenbacherin.

Also wurde in Garath geheiratet, und das Ehepaar hatte sein Domizil in der Schlossparksiedlung. 46 Jahre an der Seite ihres Mannes Herbert Braun, der 2013 unerwartet starb. Zwölf Jahr hatte der CDU-Ratsherr den Vorsitz des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU) inne. Beim Erntedankumzug sei die Garage die „Einsatz-Zentrale“ gewesen, sie habe sich um die Leute gekümmert, sagt Braun. „Ich habe meinem Mann immer den Rücken freigehalten“, erinnert sich die Mutter zweier Söhne. Sie vermisst ihn bis heute – jeden Tag. Im ABVU sei sie inzwischen sporadisch. „Es sind viele junge Leute dabei, sollen die jetzt mal machen.“ Ihr Engagement widmet sie der Lebensmittelausgabe und dem Katholische Frauenbund. Ihren schönen Flecken Urdenbach möchte sie nicht missen. „Hier kennt jeder jeden und wenn ich über den Friedhof nach Haus gehe, brauche ich eine ganze Stunde“, sagt sie lachend. Ihre Fahrradtouren durch die Kämpe genieße sie. „Die Natur und mein Freundeskreis, geben mir viel Kraft“, sagt Christel Braun.

Foto: Lahner

Nina Lahner zog es mit ihrem Mann Matthias und Sohn Moritz im Sommer 2018 von Pempelfort in die Schlossparksiedlung, kurz bevor Tochter Felicia geboren wurde. „Mein Mann hatte sich beruflich nach Hilden orientiert und brachte Moritz auf dem Weg dorthin immer zu seiner Tagespflegestelle“, erzählt Nina Lahnert. Also lag es für die Familie auf Dauer nahe, hier sesshaft zu werden. Benrath sei ihnen bereits bekannt gewesen, aber Urdenbach sei „der schönste Ort in der Umgebung“, begeistert sich die junge Mutter. An das Erntedankfest hat die Neu-Urdenbacherin sofort ihr Herz verloren. „Voriges Jahr habe ich das erste Mal mitgemacht, ich finde das toll“. Die amtierende Blotschenkönigin Melanie Beine istdie Tagesmutter ihres Sohnes. „So klein ist Urdenbach“, sagt sie lachend und gerade das gefalle ihr.