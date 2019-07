Düsseldorf-Urdenbach : Sage um Keltenkönigin Boudica fasziniert Urdenbacher

Düsseldorf Die Autorin Saga Grünwald las am Samstagabend aus ihrem Buch „Die Lanze der Königin“, einem Mix aus Thriller und Krimi, vor.

Der romantische Teich bei Haus Bürgel sollte am Samstagabend eigentlich der Ort für die Lesung aus Saga Gründwalds Buch „Die Lanze der Königin“ sein. Wegen der Unwetterwarnungen musste der Trägerverein des Römischen Museums jedoch ausweichen auf das Erdgeschoss des Museums, weil es auch im Seminarraum zu heiß war. „Sonst bieten wir oft zwei Termine an, wegen der vielen Teilnehmer“, sagte Barbara Löffler vom Vorstand der Interessengemeinschaft Urdenbacher Kämpe – Haus Bürgel beim erstaunten Blick auf die eher überschaubare Zahl der Gäste. Offenbar hatte die bedrohliche Gewitterwarnung viele Besucher vom Kommen abgehalten.

„Es geht in dem Buch um Boudica, eine keltische Freiheitskämpferin gegen die Römer in Britannien“, erklärte die Solinger Autorin. Es sei der dritte Band einer Trilogie mit den gleichen Protagonisten. „Ich habe sie in rund eineinhalb Jahren geschrieben. Wenn es mich packt, dann ist das wie im Rausch“, verriet die Autorin mit einem Lachen.