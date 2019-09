Karnevalsgesellschaft Reisholzer Quatschköpp : Melanie Meurer ist neuer Quatschkopp

(RP) Zum ersten Sommerfest seit vielen Jahren hatten die Reisholzer Quatschköpp am Sonntag Mitglieder, Familien und Freunde eingeladen. Präsident Thomas Krohnen freute sich, fast 100 Gäste auf dem Platz vor dem Bürgerhaus begrüßen zu dürfen.

Melanie Meurer ist in ihrem Berufsleben selbständige Steuerberaterin und im Düsseldorfer Süden bestens bekannt: Beim Sommerbrauchtum organisiert sie seit Jahren die Klompenbälle für die Schützen in Hassels. Und dem Winterbrauchtum ist sie seit vielen Jahren verbunden, stammt sie doch aus einer Jeckenfamilie. Sie ist Gründungsmitglied der Haselholter Jecken und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Reisholzer Quatschköpp in der Vorwoche auch als gemeinnütziger Verein anerkannt worden sind, heißt es in einer Pressemitteilung.