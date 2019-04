Düsseldorfer Platt : Mundart-Theater verlost Eintrittskarten

Reisholz Es gibt fünf mal zwei Freikarten für das Stück „Bruche mer net, fott damit“ zu gewinnen.

Seit Beginn der aktuellen Saison spielt das Schnibbel-Theater im Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231. Auch in diesem Jahr wurde das Stück speziell für sie in Düsseldorfer Platt übersetzt – und zwar von Mundart-Lehrerin Monika Voss. Sie machte aus Ulla Klings „Jetzt g‘hörst da Katz“ das rheinische Lustspiel in drei Akten „Bruche mer net, fott damit“.