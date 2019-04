Billardclub BC Colours : Laurins spielt bei den Deutschen Jugendmeisterschaften

BENRATH Seit Ostermontag ist Laurens Kiani (10) auf großer Fahrt. Der Benrather ist nach Bad Wildungen gereist. Ganz allein, wie Papa Babak erzählt. Dort werden bis 27. April die Deutschen Jugendmeisterschaften im Billard ausgetragen, wofür sich Laurens als NRW-Vizemeister qualifiziert hat.

Bei dem nationalen Titelturnier trifft er im 9-Ball in der Altersklasse U15 auf erfahrenere Konkurrenz. So wird der Viertklässler der GGS Südallee bei dem Kräftemessen wohl vor allem Erfahrung sammeln. Seine Familien-Fangemeinde mit Papa Barak, Mama Cornelia sowie den kleinen Brüdern Raphael und Maurits drückt ihm von Benrath aus die Daumen. Auch seine älteren Geschwister Sarah-Marie und Darius, die in Kiel und Frankfurt leben, werden die Meisterschaftskämpfe aus der Ferne verfolgen. Ein elterlicher Besuch ist für die Finalpartien am Freitag und Samstag eingeplant. Man weiß ja nie…