Schützenfest der St. Sebastianer Reisholz : Für jeden Termin ein neues Dirndl

Reisholz/Urdenbach Die Reisholzer Schützen verzichten auf Umzug und Parade. Dafür wird der Klompenball am Freitag groß gefeiert. Brigitte und Hanno Klöcker sind das amtierende Klompenpaar.

Hanno Klöcker ist das, was man einen Ur-Reisholzer nennt. Aufgewachsen ist der 62-Jährige unweit des Paulinenparks, und noch immer lebt er mit seiner Familie im Stadtteil. Beide Kinder sind auf die Grundschule St. Elisabeth gegangen. Und auch wenn er und seine Frau Brigitte inzwischen im fünften Jahr ihre Arbeitsstätte in Urdenbach, genauer gesagt, als Wirtsehepaar in der Gaststätte Töpferstube haben, sind beide auch eingefleischte Reisholzer. So zierte sich Hanno Klöcker auch nicht lange, als ihn vergangenes Jahr der Chef der Reisholzer Schützen, Eric Schmitz, fragte, ob die beiden nicht in der am Wochenende mit dem Schützenfest endenden Saison, das Klompenpaar stellen wollen.