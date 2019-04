Religionsprojekt in Düsseldorf : Jüdische Gemeinde steht zu Kita-Imam

Religionsprojekt in Düsseldorf

Düsseldorf Das interreligiöse Projekt von Diakonie und KDDM soll im Mai starten. Der Vorstand der Jüdischen Gemeinde warnt vor islamfeindlichen Strömungen.

Die Diakonie wird wie geplant im Mai sein interreligiöses Projekt im evangelischen Kindergarten in Reisholz starten. Ein Beirat, dem neben einem Imam und dem Gemeindepfarrer auch eine muslimische und eine evangelische Mutter angehören, hat bereits seine Arbeit aufgenommen und erste Ideen entwickelt, um den Kindern beide Religionen nahezubringen. In der Reisholzer Kita werden viele muslimische Kinder betreut, der Pfarrer hatte deshalb die Idee gehabt, zusammen mit einem Imam über die religiösen Bräuche im Islam und der evangelischen Kirche gleichermaßen aufzuklären.

Das landesweit einmalige Projekt, das durch zwei für die AfD gewählte fraktionslose Landtagsabgeordnete zum Thema im Landesparlament gemacht wurde, war von einer islamkritischen Bloggerin kritisiert worden. Deren veröffentlichte Zweifel an der Person des Imams hat auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel verbreitet, die der Diakonie mangelnden Aufklärungswillen vorwirft. Auf ein Gesprächsangebot der Diakonie reagierte Pantel jedoch nicht, die in Facebook-Posts des Imams antisemitische Karikaturen entdeckt haben will.