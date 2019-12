Stadtentwicklung Düsseldorf : Ein neuer Zugang in den Aaper Wald

Rath/Mörsenbroich Bislang ist es für die Bürger schwierig, von der Mitte Raths in den Stadtwald zu kommen. Für einen neuen Grünzug werden nun Finanzierungsmöglichkeiten geprüft.

Der neue Grünzug soll am Kinderspielplatz Heideweg beginnen, durch die Grünanlage Sankt-Franziskus-Straße und durch die Kleingartenanlagen am Rather Broich, über den Rather Broich und den Schützenplatz Rath, die Gleise der U72 querend, in den Aaper Wald verlaufen. Bislang ist in diesem Bereich kein direkter Zugang in den Wald vorhanden, sodass die Bürger lange Umwege von bis zu zwei Kilometern in Kauf nehmen müssen, um dorthin zu gelangen. Seit vielen Jahren bemüht sich die Bezirksvertretung 6 deshalb um die Schaffung eines Weges in den Aaper Wald. Zuletzt hat sie dafür rund 22.000 Euro aus eigenen Mitteln bereitgestellt, damit dafür die Planungen erfolgen können.