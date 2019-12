Kommen und gehen : In Rath gibt es Spezialitäten aus dem Balkan

Rath Das Restaurant Balcanico hat am Wochenende eröffnet. Der Wirt ist kein Neuling in der Gastroszene.

Als die Gaststätte Am Damm in Rath schloss, sah es nicht danach aus, als wenn dort wieder Gastronomie einziehen würde. Umso größer ist die Freude bei vielen Bewohnern des umliegenden Wohngebietes, dass es am Mühlenbroicher Weg 137 nun doch wieder ein Restaurant gibt. Mido Hasic und seine Verlobte Aldijana Alberty am dort am Wochenende das Balcanico eröffnet.