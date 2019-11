Sport und Freizeit in Düsseldorf : Sportpark in Rath begeistert Bürger und Jury

Rath Die Anlage wurde im September eröffnet und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit bei allen Generationen.

Ralf Hagelüken, Leiter der Bezirksverwaltungsstelle in Rath, hat den neuen Sportpark an der Münsterstraße gut im Blick, denn die Multifunktionsfläche liegt direkt gegenüber seinem Arbeitsplatz. „Das Projekt ist sehr erfolgreich. Die Anlage wird sehr gut angenommen und der zuvor tote Ort ist nun belebt. Man muss sich fragen, wo die ganzen Kinder und Jugendlichen vorher waren“, sagt Hagelüken. Aber auch Senioren nutzen den Sportpark. Jeden Montag trifft sich dort eine Gruppe des Zentrum plus zum Boulespielen.

Eröffnet wurde der „Sportpark am Bunker“ im September und hat bereits eine Auszeichnung erhalten. So hat die Stadt am Wettbewerb um den Deutschen Spielraum-Preis 2019 – „Raum für Bewegung“ teilgenommen und wurde dabei mit einem Hauptpreis im zweiten Rang ausgezeichnet. In der Begründung wurde besonders die klare Gliederung der Anlage in verschiedene Bereiche hervorgehoben, die generationsübergreifend zum Trainieren, Spazieren und Sporttreiben einladen. „Bemerkenswert neben der klaren Gestaltung ist das deutliche Bekenntnis für die Verbesserung des Wohnumfeldes mit Bürgerbeteiligung“, sagt die Jury. Der Mittelpunkt des Parks ist eine Anlage für die Trendsportart Parcours. Daneben gibt es Angebote zum Klettern und Flächen zum Boulespielen und einen Panna-KO-Käfig zum Fußballspielen.