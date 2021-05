Bezirkspolitik in Düsseldorf : Politik berät über Gelder für Kultur und Natur

Bezirkspolitik in Düsseldorf

Die Bezirksvertretung möchte einen Fördertopf für Naturprojekte einrichten, um beispielsweise Wildblumenwiesen wie an der Hamborner Straße in Unterrath zu schaffen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung 6, die 100 Punkte umfasst, stehen aber auch Bauprojekte wie der Neubau einer Realschule.

Am Mittwoch, 26. Mai, tagt die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Mörsenbroich). Beginn ist um 17 Uhr diesmal im ISS Dome, DEG-Platz 1. Die Sitzung ist öffentlich, allerdings müssen sich die Bürger vorab bei der Bezirksverwaltungsstelle unter Telefon 8993016 dazu anmelden. Die Unterlagen können online eingesehen werden unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html. Die Tagesordnung ist diesmal mit 100 Punkten sehr umfangreich, da die Sitzungen der Bezirksvertretung 6 in März und April aufgrund der steigenden Corona-Zahlen abgesagt wurden.

Was steht unter anderem auf der Tagesordnung?

1. Eine Baugenehmigung für eine neue Realschule in Unterrath

2. Eine Anfrage der Grünen zur Verkehrssicherheit an der Unterrather/Kalkumer Straße

1. An der Borbecker Straße auf dem Areal der ehemaligen Kartause-Hain-Hauptschule soll eine neue Realschule gebaut werden. Die dreizügige Einrichtung mit einer Zweifeld-Sporthalle soll für 540 Schüler Platz bieten und eine Hausmeisterwohnung erhalten. Zum Schuljahr 24/25 soll das vollständig barrierefreie Gebäude fertiggestellt sein.

2. Im Dezember wurde eine 87-Jährige mit Rollator beim Überqueren der Unterrather Straße von einem Auto erfasst. Sie starb später an ihren schweren Verletzungen. Die Grünphase der Ampel hatte für die Frau, die sehr langsam unterwegs war, nicht ausgereicht. Diesen Unfall nehmen die Grünen zum Anlass, sich mit der Sicherheit für Fußgänger im Stadtbezirk 6 zu beschäftigen. Sie wollen von der Verwaltung unter anderem erfahren, wie viele Unfälle, bei denen Fußgänger verletzt wurden, es in den Jahren 2019 und 2020 gab und wie viele Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Unterrather und Kalkumer Straße in diesem Zeitraum festgestellt wurden.