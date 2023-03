Infostand in Düsseldorf-Oberkassel Mieterverein prangert Verstöße gegen die Mietpreisbremse an

Der Mieterverein hatte bei 22.000 Online-Inseraten auswerten lassen, was dort als Miete und Quadratmeter angegeben waren. Das Ergebnis: In Oberkassel müssten demnach fast 65 Prozent der Haushalte mehr Miete als erlaubt zahlen. In Niederkassel und Lörick waren es laut Mietverein 40 Prozent, in Heerdt immer noch 21 Prozent. Viele kennen die Mietpreisbremse aber gar nicht, sagte Hans-Jochem Witzke, Chef des Düsseldorfer Mietervereins. „Es ist das gemeinsame Ziel aller Beteiligten, Mieter noch mehr über ihre Rechte aufzuklären und sie vor stark überhöhten Mieten, die teilweise sogar die Grenzen zum Mietwucher überschreiten, zu schützen“, sagte Witzke. Wucher beginnt laut dem Verein bei 50 Prozent über dem Mietspiegel. Dafür gebe es in Düsseldorf laut der Inseraten-Analyse diverse Beispiele.