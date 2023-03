Dringlichkeitsantrag in Düsseldorf Warum die Stadt eine Baugenehmigung in Oberkassel zurückziehen soll

Die Grünen im Linksrheinischen wollen einen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung der am Mittwoch (22. März, ab 15 Uhr) stattfindenden Sitzung der Bezirksvertretung 4 setzen lassen und diesen zur Abstimmung bringen. Die Fraktion möchte damit kurzfristig erreichen, dass die Verwaltung eine bereits erteilte Baugenehmigung für ein Haus an der Wildenbruchstraße in Oberkassel zurücknimmt, weil davon auszugehen sei, dass der Denkmalschutz und die Wohnraumschutzsatzung nicht ausreichend berücksichtigt worden sind.