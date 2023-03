Einkaufsstraße in Düsseldorf-Oberkassel Verkehrsversuch auf der Luegallee soll im Juni starten

Die Pläne für den Verkehrsversuch auf der Luegallee mit Tempo 30 und Radfahrstreifen in beide Richtungen werden konkreter. Sollte der Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) den Vorschlag der Verwaltung in seiner April-Sitzung beschließen, startet eine Bürgerbeteiligung. Es werden dann bis Mitte Juni Anregungen aus der Bevölkerung aufgenommen. Nach Auswertung und Prüfung fließen diese in die Planung der Testphase ein, die dann im Juni starten soll. Einzelheiten wird die Stadt in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung 4 (22. März) vorstellen.