Pünktlich zum Weihnachtsfest Jamil Siebert macht Fortuna eine Liebeserklärung

Beim Blick auf seine Hinrunden-Bilanz muss sich Jamil Siebert vorkommen wie in einem wunderschönen Traum. 17 Zweitliga-Einsätze, ein Tor, eine Vorlage, dazu drei Partien im DFB-Pokal – besser hätte es für den Innenverteidiger, den Fortuna bis vergangenen Sommer anderthalb Jahre an den Drittligisten Viktoria Köln ausgeliehen hatte, nicht laufen können. Und so kommt es, dass der 21-Jährige neben Felix Klaus der einzige Akteur ist, der in jedem Pflichtspiel dieser Saison auf dem Platz stand.