Theater in Düsseldorf Englisches Bühnenstück im Theater an der Luegallee

Angesiedelt ist die Handlung im Jahr 1912 in der fiktiven Industriestadt „Brumley“. Die gutbürgerliche Familie Birling zelebriert die Verlobungsfeier ihrer Tochter und hofft auf eine bessere Zukunft für die gesamte Familie. Abrupt unterbrochen wird die Feier von einem Inspektor, der den Suizid einer Frau aufklären soll und bei seinen Befragungen eine Reihe dunkler Geheimnisse ans Licht bringt. So stellt sich nach und nach heraus, dass jeder der Anwesenden eine Mitschuld am Tod der Frau hatte.