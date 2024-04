Orgelkonzerte in Düsseldorf Sechs Konzerte beim 18. Oberkasseler Orgelfrühling

Am Mittwoch, 17. April, spielt Oskar Gottlieb Blarr dann eigene Stücke sowie Werke von Dumage und Mendelssohn. Der Düsseldorfer Komponist Blarr, der auch Honorarprofessor an der Robert-Schumann-Hochschule war, feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag und gilt als einer der geistigen Väter der Europa-Orgel in der Auferstehungskirche, die in diesem Jahr 20 Jahre alt wird. Den Namen Europa-Orgel erhielt das große Musikinstrument, um damit die Farbenvielfalt der Disposition mit Registern aus unterschiedlichen europäischen Regionen bzw. für unterschiedliche musikalische Stilrichtungen hervorzuheben.