Einkaufen in Düsseldorf Neues Geschäft mit Mode aus Skandinavien an der Luegallee

Wer weiß? Wenn Katharina Meerkamp nicht während ihrer Studienzeit ein Auslandssemester im schwedischen Karlstad verbracht hätte, ob es dann heute ihre zwei Läden in Düsseldorf mit skandinavischer Mode gäbe? Denn die Wirtschaftsjuristin und ehemalige Personalreferentin in einem großen Konzern hatte sich dereinst so sehr mit dem „Skandinavien-Virus“ angesteckt, dass sie ins kalte Wasser sprang und ihren alten Job aufgab. Sie ließ sich als Stylistin an der Akademie „Mode & Design“ (AMD) weiterbilden und 2018 eröffnete sie ihren ersten Concept-Store „aest.“ (die Abkürzung steht für Ästhetik) in Flingern auf der Ackerstraße.