Verkehrsversuch in Düsseldorf-Oberkassel FDP kritisiert Starttermin für Test auf der Luegallee

Die Mitglieder der Bezirksvertretung 4 werden sich in ihrer anstehenden Sitzung am Mittwoch, 22. März (ab 15 Uhr), ein weiteres Mal ausführlich mit dem Verkehrsversuch auf der Luegallee beschäftigen. Sie werden angehört, wie die Verwaltung voraussichtlich ab Juni Tempo 30 und einen separaten Radfahrstreifen auf den jeweils rechten Fahrspuren der Luegallee für sechs Monate testweise einführen möchte und wie vor, während und nach dem Versuch die Öffentlichkeitsbeteiligung ablaufen soll. Eine Entscheidung trifft dann der Ordnungs- und Verkehrsausschuss am 26. April.